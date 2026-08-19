Miles de personas desconocen una regla clave del sistema de pasaportes de Estados Unidos. Quienes dejan pasar demasiado tiempo sin renovar su documento pueden perder el derecho a utilizar el trámite simplificado y verse obligados a iniciar el proceso desde cero.

La medida afecta a los titulares de pasaportes estadounidenses que intentan renovar documentos muy antiguos. En esos casos, el Gobierno no permite utilizar el formulario de renovación y exige presentar una nueva solicitud presencial.

Estados Unidos prohíbe renovar los pasaportes de todos los que hayan esperado este tiempo

Según el Departamento de Estado y USAGov, un pasaporte estadounidense emitido hace más de 15 años no puede renovarse mediante el procedimiento habitual. Quienes superen ese plazo deben presentar una nueva solicitud utilizando el Formulario DS-11, el mismo que emplean los solicitantes por primera vez.

Además, tampoco pueden renovar su documento quienes:

Recibieron el pasaporte antes de cumplir 16 años

Tienen un pasaporte perdido o robado

Poseen un pasaporte dañado

Cambiaron legalmente de nombre y no cuentan con la documentación correspondiente

Estados Unidos mantiene una regla clara: los pasaportes emitidos hace más de 15 años ya no califican para renovación. Fuente: El Cronista.

¿Qué formulario deben presentar los afectados?

Las personas cuyo pasaporte fue emitido hace más de 15 años deben completar el Formulario DS-11, destinado a quienes solicitan un nuevo pasaporte.

¿Qué documentos exige el Formulario DS-11?

Quienes deban solicitar un nuevo pasaporte generalmente tendrán que presentar:

Prueba de ciudadanía estadounidense

Documento de identidad vigente

Fotografía de pasaporte

Formulario DS-11 completo

Pago de las tarifas correspondientes

¿Se puede renovar un pasaporte vencido?

Las autoridades estadounidenses aclaran que un pasaporte vencido puede renovarse siempre que haya sido emitido dentro de los últimos 15 años. Si supera ese plazo, la renovación deja de estar disponible. Además, el documento debió haber sido expedido cuando el titular tenía al menos 16 años y debe estar en posesión del solicitante sin daños importantes al momento de renovarlo.