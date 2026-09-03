En Estados Unidos, las aerolíneas pueden impedir el embarque de ciudadanos y extranjeros cuando el pasaporte presentado no cumple con las condiciones exigidas por el país de destino.

El Departamento de Estado recomienda verificar que no solo la fecha de vencimiento, sino también otros requisitos que pueden afectar el viaje.

En septiembre, las aerolíneas rechazarán los pasaportes que no cumplan con este requisito: ¿Cómo se debe presentar?

El Departamento de Estado advierte que, además de controlar la fecha de vencimiento, los viajeros deben asegurarse de que el pasaporte disponga de suficiente páginas blancos antes de iniciar un viaje internacional.

Estas páginas pueden ser necesarias para colocar visas, sellos de entrada y salida u otras constancias migratorias. La cantidad requerida depende de las normas de cada destino.

No obstante, la falta de páginas disponibles no es el único inconveniente que puede afectar la validez del documento. Un pasaporte vencido, deteriorado o que no cumpla con los requisitos de vigencia exigidos por el país de destino también puede generar problemas al momento del embarque.

La falta de páginas disponibles no es el único inconveniente que puede afectar la validez del documento. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Renovar el pasaporte: ¿Cómo saber cuando es necesario hacerlo?

El pasaporte estadounidense puede necesitar una renovación por distintos motivos:

No tiene suficientes páginas disponibles.

Está dañado , roto o presenta alteraciones importantes.

Se encuentra vencido.

El titular cambió su nombre y los datos del documento no coinciden con los utilizados para realizar la reserva o comprar el boleto.

Su tiempo de vigencia restante no es suficiente para el país de destino.

¿Qué pasa con quienes no pueden renovar el pasaporte?

Las personas que no reúnen los requisitos para renovar su documento mediante el procedimiento habitual deben solicitar un pasaporte nuevo utilizando el Formulario DS-11, en lugar de recurrir al Formulario DS-82.

Entre quienes generalmente deben realizar una nueva solicitud se encuentran:

Los menores de 16 años.

Quienes tengan un pasaporte que no sea elegible para renovación debido a su antigüedad.

Las personas cuyo pasaporte esté considerablemente dañado.

Quienes hayan perdido el documento o lo hayan denunciado como robado.

En estos casos, el trámite suele requerir una solicitud presencial y la presentación de documentación que permita acreditar la ciudadanía estadounidense y la identidad del solicitante.











