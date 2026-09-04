El Departamento de Seguridad Pública de Texas puede suspender por 180 días la licencia de conducir a quien sea condenado por robar gasolina, es decir, por cargar combustible y retirarse sin pagar. La medida alcanza a conductores de todo el estado, incluidos Houston, Dallas, San Antonio y El Paso.

La sanción está establecida en el Código de Transporte de Texas, Sección 521.349, dentro del capítulo que regula las licencias de conducir. Se aplica cuando existe una condena final por robo vinculada específicamente al combustible no pagado.

¿Qué establece la ley de Texas sobre la licencia y el robo de gasolina?

La norma no sanciona el simple hecho de irse sin pagar en el momento: exige una condena final por robo bajo el Código Penal de Texas . Además, el fallo judicial debe incluir un hallazgo especial que vincule ese robo puntualmente al combustible sustraído.

Cumplidas esas condiciones, el Departamento de Seguridad Pública suspende la licencia por 180 días desde la fecha de la condena firme. Si la persona ya había tenido una suspensión o un rechazo de licencia por este mismo motivo, el plazo se extiende a un año.

La suspensión no es automática en el momento del hecho.

Requiere una condena final, no solo una acusación.

El fallo debe establecer expresamente que el robo fue de combustible.

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¿Cómo afecta esta medida a los conductores en Houston, Dallas, San Antonio y El Paso?

La sanción es estatal: el Departamento de Seguridad Pública la aplica de manera uniforme en todo Texas, no como una disposición exclusiva de estas cuatro ciudades. Se las menciona por concentrar una parte importante de la población del estado.

Quien no tenía licencia al momento de la condena tampoco podrá tramitarla durante el mismo plazo de 180 días, o un año en caso de reincidencia. Pasado ese período, la persona debe solicitar formalmente la reactivación ante el Departamento de Seguridad Pública.