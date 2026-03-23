La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) señala en su página oficial que sus agentes poseen la autoridad para inspeccionar de manera legal los dispositivos electrónicos que atraviesan la frontera. “Todos los viajeros que crucen la frontera con Estados Unidos están sujetos a inspección de la CBP. En raras ocasiones, los agentes de la CBP pueden registrar el teléfono móvil, el ordenador, la cámara u otros dispositivos electrónicos de un viajero durante el proceso”, se menciona. En este contexto, cuando se considera que este control es necesario, se requerirá que los pasajeros proporcionen las contraseñas de sus dispositivos para que se pueda llevar a cabo la inspección. Aunque la entrada no puede ser denegada únicamente por no facilitar esta información, las autoridades tendrán en cuenta este incumplimiento al determinar la elegibilidad o inelegibilidad del viajero. En determinados casos, también se utilizan para obtener información sobre delitos financieros, como contrabando de efectivo y otro tipo de actividades delictivas, como aquellos relacionados con derechos de autor y marcas registradas. Este tipo de inspecciones, que se llevan a cabo a juicio de las autoridades, pueden realizarse como parte de una revisión secundaria, es decir, una inspección más exhaustiva que la tradicional. Su finalidad es determinar si un dispositivo que intenta ingresar a Estados Unidos contiene contrabando digital -como pornografía infantil, por ejemplo-, información que pueda vincularse con actividades terroristas o información que se considere relevante para la admisión de un viajero. No obstante, pese a que CBP enfatiza que todo dispositivo que ingresa o sale del país puede estar sujeto a revisión, también se hace hincapié en que esta práctica es poco habitual: “En el año fiscal 2025, de los más de 419 millones de viajeros que CBP procesó en los puertos de entrada, CBP solo registró los dispositivos electrónicos de 55.318 viajeros internacionales”, se indica. Cuando se indica que un dispositivo debe ser revisado y el viajero no proporciona la información necesaria para que los oficiales puedan acceder a su contenido, las autoridades pueden retenerlo, confiscarlo de manera temporal o tomar cualquier otra medida que consideren pertinente. “Si un extranjero se niega a presentar sus dispositivos electrónicos y la información que reside en el dispositivo en condiciones que permitan examinar el dispositivo y su contenido, la CBP puede considerar el incumplimiento del ciudadano extranjero y la incapacidad para inspeccionar el dispositivo al tomar decisiones de admisibilidad”, se especifica. En estos casos también pueden demorarse los tiempos de procesamiento e incluso ponerse en riesgo la admisión al país. En el caso de que un ciudadano estadounidense no proporcione su contraseña durante la revisión, la entrada no será denegada, aunque el dispositivo estará sujeto a las medidas previamente mencionadas. CBP aclara que todos los códigos de acceso proporcionados serán destruidos o eliminados una vez que dejen de ser necesarios.