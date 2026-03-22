Las autoridades han confirmado que aquellos individuos que acumulen deudas significativas sin saldar pueden enfrentar restricciones directas sobre su documento de viaje, lo que les impide salir del país o renovar su pasaporte hasta regularizar la situación. El Gobierno de Estados Unidos posee la autoridad legal para negar, suspender o revocar pasaportes cuando un ciudadano o residente incurre en ciertas obligaciones impagas. Las medidas se aplican a aquellos padres que presenten una deuda de más de 2.500 dólares en pensión alimenticia. Cuando dicha deuda excede este umbral y permanece sin solución, el nombre del contribuyente puede ser reportado a las autoridades federales responsables de pasaportes. A partir de ese instante, la persona puede: El procedimiento no suele ser inmediato. Primero, la agencia estatal encargada de la pensión alimenticia notifica la deuda y ofrece alternativas para regularizarla. Si el contribuyente no responde o no paga, la deuda se reporta al sistema federal de control de pasaportes. En ese punto, el Departamento de Estado puede negar la emisión o renovación del documento. Es fundamental que los contribuyentes estén al tanto de sus obligaciones y respondan a las notificaciones pertinentes para evitar complicaciones adicionales en el proceso.