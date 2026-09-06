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Algunas personas pueden ingresar legalmente a Estados Unidos sin llevar una visa americana estampada en el pasaporte e, incluso, en determinados casos de cruce terrestre, sin presentar un pasaporte. Este beneficio está vinculado al Formulario DSP-150, conocido oficialmente como Border Crossing Card (BCC) o Tarjeta de Cruce Fronterizo, un documento emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos para determinados ciudadanos mexicanos.
¿Qué es el Formulario DSP-150?
El Formulario DSP-150 corresponde a la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), una tarjeta biométrica emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Este documento cumple una doble función:
- Es una Tarjeta de Cruce Fronterizo
- Funciona como una visa B1/B2 para turismo y negocios
Gracias a ello, quienes obtienen la tarjeta no necesitan una visa tradicional adherida al pasaporte para viajar bajo esas categorías migratorias.
¿Quiénes pueden solicitar un Formulario DSP-150?
La ley migratoria estadounidense limita este beneficio a un grupo específico. El DSP-150 únicamente puede ser solicitado para todas las personas que puedan cumplir los siguientes requisitos:
- Ser ciudadano de México
- Residir en territorio mexicano
- Contar con un pasaporte mexicano vigente al momento de la solicitud
- Completar el procedimiento de solicitud correspondiente
- Demostrar que el viaje será temporal
- Acreditar suficientes vínculos con México para garantizar el regreso
- Ser elegibles para una visa estadounidense B1/B2
Cuando no se acompañe de pasaporte, la BCC podrá utilizarse para visitas de hasta 30 días a los siguientes territorios:
- Texas: menos de 40 km de la frontera
- California: menos de 40 km de la frontera
- Nuevo México: dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte
- Arizona: menos de 120 km de la frontera
Cómo se puede cruzar sin presentar la visa ni el pasaporte
El trámite comienza como una solicitud de visa de visitante. Generalmente comprende los siguientes pasos:
- Completar el formulario de solicitud correspondiente
- Pagar la tarifa consular
- Programar una cita en un consulado o embajada de Estados Unidos en México
- Presentar la documentación requerida
- Asistir a la entrevista consular cuando corresponda