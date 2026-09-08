Estados Unidos, El Salvador y Cuba mantienen requisitos estrictos para el ingreso y la salida del país de los extranjeros visitantes, que todos los interesados en viajar deben considerar para evitar inconvenientes con las autoridades y con las aerolíneas.

Un punto clave entonces para quienes quieran ingresar es disponer de un pasaporte completamente en vigencia y buen estado. Verificar entonces los requisitos específicos de cada destino permite renovar a tiempo la identificación internacional -en caso de necesitarlo- y evitar cualquier contratiempo.

Qué requisitos de pasaporte exige Estados Unidos a los viajeros

Estados Unidos fija como requisito general para los viajeros la presentación de un documento completamente vigente durante toda su estadía pautada en el país y seis meses adicionales a la fecha de salida, salvo para ciudadanos de las naciones que se encuentran dentro del conocido como “Club de los 6 meses”, quienes sólo tendrán que presentar pasaporte válido durante el tiempo del viaje.

Además, disponer de un pasaporte aceptable no sólo es fundamental para el momento del viaje sino también para los documentos previos que deben tramitarse, como la visa americana o la autorización ESTA.

Sin pasaporte vigente no se podrán realizar viajes internacionales a Estados Unidos. Shutterstock

Qué requisitos de pasaporte exige El Salvador a los viajeros

En este caso, la Dirección General de Migración y Extranjería señala que todos los ciudadanos deben presentar de forma obligatoria un pasaporte vigente y en buen estado.

La única excepción a este requisito aplica para ciudadanos de Guatemala, Honduras y Nicaragua, quienes cuentan con la alternativa de proporcionar su documento de identidad vigente.

Qué requisitos exige Cuba a los viajeros

Cuba, por ley también exige que el pasaporte esté vigente al momento del ingreso. Para ciudadanos estadounidenses, el Departamento de Estado indica que el pasaporte debe contar con 6 meses adicionales de vigencia.

Otros requisitos que se exigen a los viajeros

Además, independientemente del destino de viaje, se exigirá