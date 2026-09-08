Dejar la renovación del pasaporte para último momento puede arruinar un viaje antes de que empiece. México, El Salvador y Bahamas exigen que los viajeros extranjeros presenten un pasaporte vigente para autorizar su ingreso, y quienes se presenten con el documento vencido o próximo a caducar pueden quedar afuera del vuelo o ser rechazados en la frontera.

Qué exigen México, El Salvador y Bahamas para autorizar el ingreso al país

Aunque los tres países comparten la exigencia de un pasaporte vigente, las condiciones varían según el destino:

México:

El Instituto Nacional de Migración (INM) exige que el pasaporte esté vigente y en buen estado, y que su validez alcance para cubrir toda la estadía. No fija de forma general un período mínimo de meses, pero evalúa cada caso antes de autorizar el ingreso.

El Salvador:

Solicita a los viajeros extranjeros de fuera de la región un pasaporte con una vigencia mínima de seis meses. Además, puede pedir un boleto de salida del país, prueba de alojamiento y solvencia económica.

Bahamas:

Exige un pasaporte válido para todos los turistas extranjeros. Para varias nacionalidades (como los viajeros europeos), el estándar es una vigencia mínima de seis meses desde la llegada, con al menos una página en blanco para el sello. Para los ciudadanos estadounidenses, en cambio, alcanza con el pasaporte vigente durante la estadía.

México, El Salvador y Bahamas niegan el ingreso a quienes viajen con el pasaporte sin renovar. ChatGPT

México, El Salvador y Bahamas prohíben el ingreso a los que postergaron la renovación del pasaporte

El inconveniente no suele surgir al llegar al país de destino, sino antes de despegar. En el aeropuerto de salida, la aerolínea revisa la documentación y, si el pasaporte está vencido o no cumple con las condiciones exigidas, puede negar el embarque para evitar sanciones en destino.

Es decir, el viajero puede quedarse en tierra incluso teniendo pasaje, reserva de hotel y todo el viaje pago. Por eso, verificar la vigencia del documento con anticipación es fundamental para no perder el vuelo.

Antes de viajar conviene: