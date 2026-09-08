Qatar, uno de los mayores jugadores del mercado energético mundial, puso la mira en México con un objetivo ambicioso: ayudar a convertirlo en una potencia energética e industrial del continente.

A través de una misión comercial y una serie de encuentros bilaterales, ambos países exploran una alianza estratégica en torno al gas natural, la tecnología y la infraestructura, en un momento en que México busca diversificar su suministro de energía y atraer capital extranjero.

Qatar quiere convertir a este país latino en potencia mundial

El acercamiento se dio en el marco de la Misión Comercial Qatar–México 2026, impulsada por el Consejo Mexicano de la Energía (COMENER), encabezado por su presidente, el ingeniero Juan Acra. La agenda de encuentros bilaterales se centró en fortalecer la cooperación energética y explorar oportunidades de desarrollo tecnológico e infraestructura.

Qatar es uno de los principales actores globales en el mercado de Gas Natural Licuado (GNL) y aporta décadas de inversión en innovación y logística en el sector. La idea de fondo es que ese conocimiento y capital se traduzcan en proyectos concretos que fortalezcan la posición de México dentro del mercado energético global.

El acercamiento se dio en el marco de la Misión Comercial Qatar–México 2026, impulsada por el Consejo Mexicano de la Energía (COMENER). ChatGPT

Lo abastecerá con la última tecnología

La alianza no se limita al gas natural. Durante los encuentros, México se presentó ante la delegación catarí como una potencia exportadora con un ecosistema industrial competitivo, y se pusieron sobre la mesa sectores de alto valor agregado:

Semiconductores y manufactura electrónica:

Jalisco fue destacado como líder en diseño de semiconductores en México y América Latina, y alberga siete de las 25 principales empresas manufactureras electrónicas del mundo.

Tecnología e innovación:

El Estado de México resaltó su apuesta por la electromovilidad, la inteligencia artificial y los centros de datos (pasó de 8 a 20 en tres años), mientras Nuevo León mostró su base de más de 4.500 empresas transnacionales.

Sustentabilidad y otros rubros:

Las oportunidades se alinearon con la Visión Nacional Qatar 2030, priorizando la agroindustria, la seguridad alimentaria, la sustentabilidad energética, el desarrollo farmacéutico y la minería sustentable.