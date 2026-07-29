En la apertura de mercados de este miércoles, 29 de julio de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 57.82 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.31%.

La cotización del Peso dominicano registra un descenso leve en la última semana (-0.57%) y una caída más marcada en el último año (-7.81%), indicando una tendencia bajista sostenida.

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Conocé la cotización de este miércoles, 29 de julio de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, con un 11.3406%, es ligeramente menor que la volatilidad anual del 11.4659%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

En los últimos días, la cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva. Con un -1 de 2, esto indica que la moneda ha experimentado un incremento en su valor en comparación con días anteriores.

Este crecimiento sugiere una posible recuperación económica o un fortalecimiento del peso en el mercado. Sin embargo, es importante seguir monitoreando las fluctuaciones futuras para validar esta tendencia.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

Consejos para cambiar o comprar peso dominicano en USA