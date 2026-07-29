En la apertura de mercados de este miércoles, 29 de julio de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,201.77 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.08%.

En la última semana, la cotización del peso colombiano registró un leve descenso de -0.34% y en el último año acumuló una caída más pronunciada de -14.74%, evidenciando una tendencia bajista.

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Conocé la cotización de este miércoles, 29 de julio de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 2.60%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.20%.

Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos dos días. Este aumento ha sido gradual, reflejando un interés renovado en la moneda local.

Los datos indican que la estabilidad del mercado ha influido en este crecimiento, lo que sugiere una posible recuperación económica. Sin embargo, es importante monitorear las condiciones externas que podrían afectar esta tendencia.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este viernes, 13 de marzo de 2026.

Consejos para cambiar o comprar peso colombiano en USA