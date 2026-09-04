El laurel es una planta que además de utilizarse como condimento en la cocina, también está rodeada de diferentes creencias vinculadas con la prosperidad, la protección y la buena fortuna. Por eso, algunas prácticas populares recomiendan guardar una de sus hojas en objetos que se llevan todos los días como la cartera o la billetera.

Dentro de los rituales inspirados en el Feng Shui, llevar una hoja de laurel funciona como un amuleto simbólico asociado con la abundancia y los nuevos comienzos. No obstante, se trata de una creencia sin evidencia científica que demuestre que pueda atraer dinero o modificar la suerte.

¿Para qué sirve llevar una hoja de laurel en la cartera?

Colocar una hoja de laurel seca dentro de la cartera o la billetera tiene como objetivo atraer prosperidad, nuevas oportunidades y buena fortuna.

También es usado como símbolo de protección y fortaleza personal, especialmente cuando una persona atraviesa cambios importantes, comienza un nuevo trabajo, inicia un emprendimiento o pone en marcha algún proyecto.

Se recomienda conservar la hoja en un compartimento separado para evitar que se rompa o se deteriore rápidamente.

Colocar juna hoja de laurel seca dentro de la cartera o la billetera tiene como objetivo atraer prosperidad, nuevas oportunidades y buena fortuna. Chat GPT / El Cronista USA

¿Cada cuánto se debe cambiar la hoja de laurel de la cartera?

Quienes realizan este ritual suelen recomendar reemplazar la hoja una vez por mes, ya que el cambio simboliza una renovación de las intenciones y de la energía asociada al amuleto.

No obstante, también puede cambiarse antes si la hoja:

Se rompe o queda demasiado quebradiza.

Se humedece.

Se ensucia.

Pierde completamente su aroma.

Presenta signos evidentes de deterioro.

¿Por qué recomiendan llevar una hoja de laurel en la cartera?

El uso del laurel como símbolo de éxito y prosperidad tiene antecedentes históricos. En culturas como la griega y la romana, las coronas de laurel estaban asociadas con la victoria, el reconocimiento y los logros.

Con el paso del tiempo, esto significados se incorporaron a distintos rituales contemporáneos relacionados con la abundancia. Debido a que la cartera está directamente vinculada al dinero, algunas personas comenzaron a guardar una hoja como representación simbólica de estabilidad económica, crecimiento y nuevas oportunidades.