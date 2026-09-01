Mezclar bicarbonato de sodio con pasta dental es un truco ideal para mantener relucientes las superficies de vidrio y devolverles el brillo, especialmente útil para dejar, por ejemplo, las mamparas de la ducha relucientes.

Esta combinación aprovecha el poder abrasivo del bicarbonato y los agentes limpiadores de la pasta dental para remover suciedad adherida, eliminar marcas y todo tipo de manchas difíciles.

Mezclar bicarbonato de sodio y pasta dental en casa: para qué sirve

Esta mezcla es especialmente beneficiosa para

Eliminar manchas y suciedad adherida en vidrios

Limpiar marcas de dedos y huellas

Facilitar la remoción de residuos de grasa

Dar brillo

Limpiar pequeños objetos de vidrio, como frascos o mesas con cubierta de cristal

El bicarbonato de sodio es especialmente útil para las rutinas de limpieza caseras.

Cómo preparar en casa la mezcla con bicarbonato de sodio y pasta dental paso a paso

Mezclar una cucharada de bicarbonato de sodio

Una pequeña cantidad de pasta, idealmente blanca

Lo ideal es juntar ambos ingredientes hasta formar una pasta uniforme. La densidad de la mezcla puede regularse añadiendo o quitando agua.

Cómo utilizar en casa esta mezcla de bicarbonato de sodio y pasta de dientes

Los pasos para aprovechar esta mezcla son

Aplicar una pequeña cantidad sobre una esponja suave

Frotar el vidrio de manera circular

Dejar actuar durante uno o dos minutos

Retirar el excedente con un paño húmedo

Secar la superficie con un paño de microfibra

El consejo es siempre utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.