Manejar con reincidencia en ciertas infracciones se volvió más riesgoso en Nueva York. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado reformó en 2026 su Sistema de Puntos por Infracciones, endureciendo las reglas: ahora varias faltas suman más puntos, el registro se mira durante más tiempo y es más fácil llegar al umbral que dispara una posible suspensión de la licencia.

El Gobierno revisará caso por caso: ¿cómo funciona el sistema de puntos de Nueva York?

El Sistema de Puntos por Infracciones es la herramienta administrativa que usa el DMV de Nueva York para identificar a los conductores de mayor riesgo. Cada vez que una persona es declarada culpable de una infracción de tránsito en movimiento, se suman puntos a su registro según la gravedad de la falta.

Los puntos se asignan según la fecha en que se cometió la infracción, no la fecha de la condena. Cuando el total acumulado supera ciertos límites, el DMV puede tomar medidas administrativas que van desde cargos económicos hasta la suspensión o revocación de la licencia.

El Sistema de Puntos por Infracciones es la herramienta del DMV de Nueva York para identificar a los conductores de mayor riesgo. Imagen ilustrativa ChatGPT

A partir de cuántos puntos pueden quitarte la licencia

Según la información oficial del DMV, el esquema de consecuencias quedó así:

Entre 7 y 10 puntos en 24 meses: el conductor puede ser obligado a tomar un curso.

11 puntos o más en 24 meses: el conductor puede ser citado a una audiencia formal, y su licencia puede ser suspendida o revocada.

Además, quien acumule 6 o más puntos en 18 meses debe pagar una tasa llamada Evaluación de Responsabilidad del Conductor, que se abona a lo largo de tres años y se suma a las multas correspondientes.

Cuántos puntos suma cada infracción: la lista completa

Con la reforma, varias faltas aumentaron su valor. Esta es la escala de puntos por infracción vigente en Nueva York (los valores marcados con asterisco cambiaron en 2026):

Exceso de velocidad (según cuántas millas por hora se superó el límite):

Hasta 10 mph por encima: 3 puntos

De 11 a 20 mph: 4 puntos

De 21 a 30 mph: 6 puntos

De 31 a 40 mph: 8 puntos

Más de 40 mph: 11 puntos

Alcohol, drogas y licencia:

Conducir intoxicado o con capacidad afectada por alcohol o drogas (DWI/DWAI): 11 puntos* (antes 0)

Manejar con licencia suspendida o revocada (operación sin licencia agravada): 11 puntos* (antes 0)

Permitir que conduzca alguien con licencia suspendida o revocada: 5 puntos*

Otras infracciones graves:

Conducción imprudente (reckless driving): 5 puntos

Pasar un autobús escolar detenido: 8 puntos* (antes 5)

Exceso de velocidad en zona de trabajo: 8 puntos*

Circular con un vehículo por encima del límite de altura permitido: 8 puntos* (antes 0)

No actuar con la debida precaución (por ejemplo, chocar a un ciclista o peatón): 5 puntos* (antes 2)

Abandonar la escena de un accidente con lesionados sin reportarlo: 5 puntos* (antes 3)

Participar en picadas o carreras: 5 puntos* (antes 0)

Infracciones comunes: