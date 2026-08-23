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Millones de trabajadores y estudiantes en Estados Unidos podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo gracias a uno de los feriados federales más importantes del calendario.
El feriado marca además el cierre no oficial del verano en Estados Unidos y suele estar acompañado por un intenso movimiento turístico, eventos deportivos y reuniones familiares.
El Gobierno decretó feriado para el lunes 7 de septiembre en todo el país
El Labor Day (Día del Trabajo) es un feriado federal que se celebra cada primer lunes de septiembre en homenaje a los trabajadores y al movimiento sindical estadounidense. En 2026, la fecha caerá el lunes 7 de septiembre, por lo que millones de personas tendrán un nuevo fin de semana largo entre el sábado 5 y el lunes 7 de septiembre.
Al tratarse de un feriado federal, las oficinas del Gobierno nacional permanecerán cerradas durante toda la jornada.
Qué servicios se verán afectados
Durante el Labor Day suelen cerrar:
- Oficinas federales
- Tribunales federales
- Agencias gubernamentales
- Oficinas del Servicio Postal (USPS)
- Muchas sucursales bancarias
En cambio, supermercados, centros comerciales, restaurantes y la mayoría de los comercios permanecen abiertos, aunque algunos pueden operar con horarios especiales.
Próximos feriados federales en Estados Unidos
Luego del Labor Day, el calendario federal continuará con:
- Columbus Day: lunes 12 de octubre
- Veterans Day: miércoles 11 de noviembre
- Thanksgiving Day: jueves 26 de noviembre
- Christmas Day: viernes 25 de diciembre