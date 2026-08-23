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Millones de trabajadores y estudiantes en Estados Unidos podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo gracias a uno de los feriados federales más importantes del calendario.

El feriado marca además el cierre no oficial del verano en Estados Unidos y suele estar acompañado por un intenso movimiento turístico, eventos deportivos y reuniones familiares.

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El Gobierno decretó feriado para el lunes 7 de septiembre en todo el país

El Labor Day (Día del Trabajo) es un feriado federal que se celebra cada primer lunes de septiembre en homenaje a los trabajadores y al movimiento sindical estadounidense. En 2026, la fecha caerá el lunes 7 de septiembre, por lo que millones de personas tendrán un nuevo fin de semana largo entre el sábado 5 y el lunes 7 de septiembre.

Al tratarse de un feriado federal, las oficinas del Gobierno nacional permanecerán cerradas durante toda la jornada.

Estados Unidos confirmó que el lunes 7 de septiembre de 2026 será feriado federal por la celebración del Labor Day. Fuente: El Cronista.
Estados Unidos confirmó que el lunes 7 de septiembre de 2026 será feriado federal por la celebración del Labor Day. Fuente: El Cronista.

Qué servicios se verán afectados

Durante el Labor Day suelen cerrar:

  • Oficinas federales
  • Tribunales federales
  • Agencias gubernamentales
  • Oficinas del Servicio Postal (USPS)
  • Muchas sucursales bancarias

En cambio, supermercados, centros comerciales, restaurantes y la mayoría de los comercios permanecen abiertos, aunque algunos pueden operar con horarios especiales.

Próximos feriados federales en Estados Unidos

Luego del Labor Day, el calendario federal continuará con:

  • Columbus Day: lunes 12 de octubre
  • Veterans Day: miércoles 11 de noviembre
  • Thanksgiving Day: jueves 26 de noviembre
  • Christmas Day: viernes 25 de diciembre

Estos feriados implican el cierre de la mayoría de las oficinas federales y servicios administrativos.