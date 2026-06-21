Miles de contribuyentes desconocen que una deuda fiscal elevada puede tener consecuencias mucho más allá de multas e intereses. En determinados casos, el Gobierno de Estados Unidos puede bloquear la emisión de nuevos pasaportes, impedir su renovación e incluso solicitar la revocación de documentos ya vigentes.

La medida surge de una coordinación entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Estado, que permite restringir los pasaportes de personas con importantes deudas tributarias federales sin resolver.

El trámite que puede bloquear e incluso revocar todos los pasaportes

Según la información oficial del IRS, una persona puede ser certificada como deudor tributario grave cuando mantiene una deuda federal exigible superior a USD 66.000, incluyendo impuestos, intereses y multas. Este umbral se ajusta periódicamente por inflación.

Para que se aplique la medida, el IRS debe haber iniciado acciones formales de cobro, como:

La presentación de un gravamen fiscal federal

levy ) La emisión de un embargo tributario

El agotamiento de determinadas instancias administrativas

Estados Unidos puede revocar pasaportes a todas las personas con deudas tributarias federales graves superiores a USD 66.000. Fuente: ChatGPT.

Prohíben y dejan sin validez los pasaportes de todos los que postergaron este trámite

Una vez que el IRS certifica la deuda ante el Departamento de Estado, las autoridades pueden:

Negar la emisión de un nuevo pasaporte

Rechazar una solicitud de renovación

Suspender el trámite de renovación en curso

Revocar un pasaporte vigente en determinados casos

La decisión final sobre la emisión, limitación o revocación del pasaporte corresponde al Departamento de Estado.