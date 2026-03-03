El Departamento de Vehículo Motorizados (DMV) es la entidad federal de los Estados Unidos que gestiona todos los trámites correspondientes a la emisión o renovación de una licencia de conducir. Sin embargo, las normativas varían dependiendo los estados, por lo que existe un grupo determinado de ciudadanos que no puede manejar fuera de su territorio de residencia. Los principales afectados de esta medida son los inmigrantes indocumentados, quienes no cuentan con documentos oficiales ni un estatus migratorio actualizado. Como parte de la política conservadora de Donald Trump, algunos gobernadores republicanos adoptaron una medida extrema en lo que respecta el acceso de los indocumentados a la licencia de conducir. Mientras que en California y Nueva York estos ciudadanos no son discriminados por su estatus migratorio, en Florida pueden recibir una penalización por conducir. Esto ocurre porque, de acuerdo al Departamento de Vehículos Motorizado de Florida, no permite la solicitud de la licencia de personas que no presentan documentos federales de identidad emitidos por el Gobierno. En cambio, las oficias de DMV de California y Nueva York mantienen una ventana más amplia de los documentos que pueden dar inicio al proceso de solicitud, como un pasaporte mexicano o una Matrícula Consular Mexicana. Es importante destacar que, en la mayoría de los casos, los inmigrantes ilegales solo pueden conducir dentro del estado que les emitió el documento. California y Nueva York suelen ser los estados referentes con políticas más “amigables” con los extranjeros sin estatus legal actualizado. Cada estado establece sus propios requisitos para solicitar un carnet de conducir. Bajo la Ley de Conducción Segura y Responsable (AB 60), el estado permite que residentes, incluidos inmigrantes indocumentados, soliciten una licencia de conducir aunque no puedan demostrar presencia legal en Estados Unidos. Para ello se deben presentar: La Ley de Acceso y Privacidad (Green Light Law) permite que cualquier residente de Nueva York, independientemente de su estatus migratorio, solicite una licencia de conducir estándar. Para ello se debe presentar: