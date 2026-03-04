El Código Azul vuelve a estar activo en Nueva York y en ciudades cercanas como Newark debido al extremo descenso de temperaturas y la llegada de diluvios que ponen en riesgo a personas sin hogar o vulnerables. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (NWS), el frente frío ha provocado que las mínimas caigan por debajo del punto de congelación, situación que las autoridades locales consideran peligrosa para la salud y la vida de quienes enfrentan el invierno sin protección adecuada. La medida implica la activación de refugios de emergencia, centros de calentamiento y distribución de abrigos y suministros gratuitos, disponibles para cualquier persona que los necesite, sin importar su edad o situación migratoria. Durante la vigencia del Código Azul, varias instalaciones y organizaciones ofrecen abrigos, mantas y suministros de invierno sin costo para quienes lo necesiten. Entre los puntos más destacados están: El Código Azul se activa cuando las temperaturas nocturnas llegan a 32 °F o menos (equivalente a 0 °C o menos), incluidas las sensaciones térmicas, lo que representa un riesgo serio de hipotermia y otras afecciones relacionadas con el frío. Durante este período de alerta, los refugios del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS) abren sus puertas sin restricciones de documentación, prioridad o requisitos previos, garantizando que todos los que buscan calor y protección puedan acceder a: