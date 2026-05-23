El Registro Civil en Estados Unidos establece un conjunto normativo general sobre la elección del nombre para un bebé recién nacido. No obstante, diversas regulaciones estatales imponen restricciones sumamente rigurosas en relación con la creatividad para seleccionar y registrar la identidad de un nuevo ciudadano. Consecuentemente, se ha definido una lista de nombres prohibidos que, bajo ninguna circunstancia, pueden ser utilizados dentro de la ciudadanía estadounidense.

El objetivo de estas restricciones es asegurar la legibilidad y funcionalidad de los nombres en documentos oficiales, tales como certificados de nacimiento, pasaportes, registros educativos y bases de datos sanitarias y migratorias.

Registro civil: los nombres no autorizados para los ciudadanos estadounidenses

La mayoría de los estados de Estados Unidos exige que los nombres de los recién nacidos se registren utilizando de manera exclusiva las 26 letras del alfabeto inglés, restringiendo así el uso de ciertos símbolos, números o caracteres no estándar en el certificado de nacimiento.

Estados como California y Nueva Jersey prohíben de forma explícita nombres que incluyan números, símbolos o caracteres que no puedan ser reproducidos correctamente en sus sistemas de registro, además de prohibir términos que puedan resultar ofensivos o ilegibles.

En Georgia, una jurisdicción del sureste de Estados Unidos, la normativa relacionada con los nombres prohíbe el uso de símbolos, números o palabras obscenas en cualquier idioma, considerando a las tildes como símbolos, lo que obliga a los progenitores que deseen nombres como José o María a registrarlos sin el acento diacrítico en el documento oficial.

Nueva Ley: el Gobierno prohíbe anotar a hijos recién nacidos con estos nombres bajo ninguna circunstancia

Otros nombres que están restringidos en Estados Unidos