La Ley de Alquileres en Estados Unidos establece un marco normativo riguroso que complica los procedimientos de desalojo para aquellos propietarios que opten por ejercer dicha acción de manera arbitraria. Esta ley constituye, por ende, una salvaguarda que defiende a los inquilinos contra infracciones contractuales y otros aspectos que puedan comprometer su calidad de vida.

Se enmarca dentro de la Garantía Implícita de Habitabilidad, la cual estipula todos los trámites legales a los que puede recurrir un arrendatario en el caso de que el propietario no mantenga la vivienda en conformidad con las condiciones legales requeridas.

Qué implica la Garantía Implícita de Habitabilidad para los arrendatarios

La Garantía Implícita de Habitabilidad es un principio que se reconoce en la mayoría de los estados del país. Este principio establece que todo contrato de alquiler residencial conlleva automáticamente la obligación del propietario de proporcionar y mantener una vivienda en condiciones adecuadas para habitar, incluso si tal cláusula no se encuentra explícitamente escrita.

Para que una propiedad se considere habitable, es indispensable que cuente con servicios esenciales operativos, instalaciones eléctricas seguras, suministro de agua potable, calefacción en función de las condiciones climáticas, estructura estable, ausencia de riesgos sanitarios graves y condiciones que no amenacen la salud o seguridad del inquilino.

En caso de que el propietario no resuelva los inconvenientes tras haber sido notificado formalmente, el inquilino tiene la facultad de ejercer diversos derechos contemplados en la normativa estatal. Entre estos se incluye la opción de retener el pago del alquiler hasta la realización de las reparaciones correspondientes, solicitar una disminución en el monto mensual en relación al deterioro de la vivienda o defenderse ante un proceso de desalojo argumentando falta de habitabilidad.

Se despide la Ley de Alquileres: los propietarios no podrán arrendar su vivienda sin autorización de la comunidad de vecinos (foto: archivo).

Cómo pueden ejercer defensa legal los arrendatarios

Para activar estas protecciones legales, el inquilino debe notificar por escrito al propietario sobre los problemas de habitabilidad y conservar copia del aviso. Es fundamental detallar las fallas existentes y otorgar un plazo razonable para que se realicen las reparaciones.

Si el propietario ignora la solicitud, el inquilino puede acudir a la vía judicial para frenar un desalojo, solicitar una reducción del alquiler o exigir el cumplimiento de las condiciones mínimas de vivienda. La Garantía Implícita de Habitabilidad es un derecho que no puede ser renunciado mediante cláusulas contractuales, lo que refuerza la protección del arrendatario frente a abusos.