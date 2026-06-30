Los ciudadanos con doble nacionalidad deben tener en cuenta un aspecto sumamente importante al momento de ingresar o salir de Estados Unidos: utilizar siempre su pasaporte americano.

Considerar esta normativa es esencial, ya que además se debe contemplar que esta identificación internacional se encuentre al día y en óptimas condiciones de presentación para evitar cualquier tipo de demora o inconveniente con el ingreso y la salida.

El requisito de pasaporte que deben cumplir todas las personas con doble nacionalidad

En la sección 215 de la ley de Inmigración y Nacionalidad (8 U.S.C. 1185) se detalla claramente que tanto el ingreso como el egreso de ciudadanos estadounidenses en territorio estadounidense debe ser sólo con pasaporte de esta nacionalidad, independientemente de si tienen otra.

En esa línea, además es importante considerar que el pasaporte debe mantenerse vigente para que sea considerado válido y, dependiendo del destino, puede exigirse además que disponga de 6 meses extra de validez contando desde el momento en el que se finalizaría el viaje.

Quienes tengan ciudadanía americana deberán ingresar y salir del país con pasaporte americano.

Información importante del pasaporte americano que todos los ciudadanos deben conocer

La validez del pasaporte americano varía en función de la edad del portador para tramitarlo, siendo de 5 años para menores de 16 y para mayores de esta edad de hasta 10 años.

Cómo tramitar desde cero el pasaporte americano para viajar internacionalmente sin inconvenientes

Toda la documentación necesaria para gestionar esta credencial debe entregarse a un centro autorizado de aceptación de pasaportes y, en ese marco, el aplicante tendrá que