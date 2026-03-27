El Gobierno de los Estados Unidos informó que impuso fianzas de hasta 15,000 dólares para determinados extranjeros que quieren solicitar la visa de turismo. El fin de esta normativa es reducir el porcentaje de permanencia ilegal en el país de las personas que solicitan esta categoría del documento migratorio. El sistema de fianza funciona como un seguro económico para el Estado y dificulta significativamente el acceso de los postulantes para ingresar al país. Quienes no están dispuesto a abonar la tarifa, no recibirán la visa. La Administración Trump asegura que se trata de una garantía para que los extranjeros respeten los protocolos de ingreso y salida del territorio. El Departamento de Estado (DOS) de los Estados Unidos aplica fianzas sobre las visas de turismo a los países cuyo porcentaje de permanencia ilegal en el país es alta. Es decir, no se trata de una “multa” o “sanción” sobre todos los postulantes. El programa, conocido como Visa Bond Pilot Program, habilita a los consulados y embajadas estadounidenses a establecer una tarifa sobre la visa de determinados extranjeros. El costo puede partir de los 5,000 dólares y alcanzar los 15,000 dólares. El programa comenzó como un plan piloto y luego fue creciendo. Primero alcanzó a un grupo reducido de países, luego se expandió a 38 y finalmente llegó a 50 naciones, según la actualización oficial publicada por el propio Gobierno de Estados Unidos en marzo de 2026. La lista está integrada, en su mayoría, por países de África, Asia, el Caribe y algunas naciones de América Latina. Entre las incorporaciones más recientes aparecen: Si el solicitante abonó la fianza migratoria y, aun así, la visa finalmente no fue aprobada, el Gobierno de Estados Unidos contempla la devolución de ese dinero, ya que el depósito no funciona como una multa ni como una tarifa consular común. En estos casos, la pérdida del dinero no opera igual que con la tarifa regular de la solicitud, que sí es no reembolsable.