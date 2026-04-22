Japón da un paso histórico en su política de defensa al consolidar su presencia militar fuera de su territorio por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. En un contexto global cada vez más tenso, este movimiento marca un cambio significativo en su estrategia internacional. La instalación clave es la base de las Fuerzas de Autodefensa de Japón ubicada en Yibuti, en el Cuerno de África, una de las regiones más estratégicas para el comercio y la seguridad marítima global. Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón adoptó una postura pacifista, limitando su capacidad militar a la defensa del territorio nacional. Sin embargo, la base en Yibuti representa: Yibuti es un punto clave a nivel geopolítico debido a su cercanía con rutas marítimas fundamentales. Desde esta base, Japón puede: