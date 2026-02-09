Estados Unidos avanza hacia la identificación digital en aeropuertos y una tecnología empieza a cambiar la forma en que los pasajeros se identifican antes de abordar. Este nuevo sistema biométrico permite verificar la identidad mediante datos digitales y ya se utiliza para abordar vuelos dentro del país. Se trata de Clear ID, un sistema digital que permite: Para utilizar la función de identificación biométrica de Clear ID, el registro es sencillo pero requiere una verificación presencial inicial. A continuación, los pasos a seguir: