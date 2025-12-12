En un escenario marcado por las tensiones internacionales, las especulaciones sobre el desarrollo de una Tercera Guerra Mundial se instauraron en el debate público.

En ese contexto y planteando un escenario hipotético, Chat GPT evaluó cuáles serían las naciones con posibilidades de mantenerse en pie frente a un conflicto global prolongado. El análisis realizado se basa particularmente en factores como la geografía, las capacidades de autosuficiencia y la estabilidad del país.

Si bien son cinco los ejemplos de naciones que esta inteligencia artificial (IA) destaca como potenciales territorios capaces de resistir este tipo de conflicto, una de ellas destaca como la más prometedora de todas.

Países con posibilidades para sobrevivir a una Tercera Guerra Mundial, según Chat GPT

De acuerdo con Chat GPT, las siguientes naciones cuentan con varios puntos a favor para resistir un conflicto hipotético, particularmente si ocurre entre potencias con armamento nuclear.

La primera es Canadá, que tiene como puntos a favor su gran territorio, riqueza en agua, energía, alimentos y minerales, sus vínculos sólidos con Estados Unidos y la OTAN y su buena infraestructura. Como riesgo, la IA destaca la cercanía geográfica que tiene con EE.UU., lo que la convierte en un foco indirecto.

En el caso de Australia, se destaca como punto positivo que sea una isla-continente, es decir, difícil de invadir. Sus abundantes recursos agrícolas y energéticos combinados con la baja densidad poblacional también le otorgan grandes beneficios según este análisis. Como contra, la IA señala que se encuentra relativamente cerca de la región Indo-Pacífico, potencialmente conflictiva.

Chat GPT analizó cuáles son los países con más posibilidades de resistir una Tercera Guerra Mundial. Fuente: Freepik.

Suiza fue otro de los elegidos por la IA. Aquí se resalta su neutralidad defensiva, sus sistemas de refugios subterráneos, su nivel de autosuficiencia energética y alimentaria y lo estratégico de su geografía, dado que el terreno montañoso es difícil de ocupar. Sin embargo, su posición en el centro de Europa lo convierte en una zona expuesta.

De Islandia, Chat GPT señala como ventajas la protección de la OTAN, su ubicación aislada en el Atlántico Norte, su energía geotérmica y su baja población, aunque puede encontrarse en el camino de rutas militares estratégicas.

Cuál es el país con más posibilidades de sobrevivir una Tercera Guerra Mundial, según Chat GPT

Chat GPT afirma que Nueva Zelanda suele ser el país más mencionado en análisis académicos de escenarios extremos como el que tiene mayores posibilidades de subsistencia por combinar los siguientes factores

Aislamiento

Autosuficiencia alimentaria

Estabilidad política

Baja relevancia militar estratégica

Sin embargo, la IA enfatiza en que, en una potencial guerra nuclear, no habría un país ganador, solo consecuencias dañinas en diversas escalas.