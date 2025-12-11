El Gobierno de los Estados Unidos dio inicio a un avance tecnológico e innovador en lo que respecta a los ejercicios militares. Sus Fuerzas Armadas potencian sus entrenamientos con el uso de drones con el fin de mejorar las capacidades de vehículos aéreos no tripulados (UAS).

El lanzamiento de esta actividad con participación internacional se produce en un momento de creciente atención global sobre la guerra con drones y su papel en conflictos actuales.

¿Llega la Tercera Guerra Mundial?: Estados Unidos utiliza drones militares en África y otros continentes

El Ejército de Estados Unidos inició una nueva etapa en el uso de sistemas no tripulados con una actividad que marcó un precedente en sus operaciones internacionales. Se trata de la primera competencia militar oficial dedicada al manejo de drones , desarrollada en un contexto de creciente tensión global y supervisada por el mando de Europa y África.

Estados Unidos puso en marcha la primera competencia de drones militares. Fuente: Archivo. EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Los comandantes responsables señalaron que el objetivo es integrar plenamente los drones a las operaciones terrestres. La actividad permitió medir el nivel de preparación, fortalecer la interoperabilidad con países socios y afianzar el uso de vehículos no tripulados como herramienta de vigilancia, reconocimiento y apoyo directo en misiones militares.

¿Por qué África es un territorio clave para Estados Unidos?

El continente africano enfrenta un aumento sostenido de operaciones con drones tanto por parte de ejércitos como de grupos insurgentes. La proliferación de estos sistemas obligó a las fuerzas internacionales a reforzar su entrenamiento y adoptar nuevas tácticas de defensa y vigilancia.

Estados Unidos considera a África un punto estratégico por la expansión de redes terroristas, la presencia de potencias extranjeras y la necesidad de fortalecer alianzas militares. La mejora de capacidades en drones busca anticipar amenazas, ampliar el control territorial y aumentar la capacidad de respuesta ante escenarios cambiantes.