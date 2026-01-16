En el marco de las diversas tensiones geopolíticas que tuvieron lugar en el 2025, surgió un personaje militar destacado que lideró la región latinoamericana. Este ejército logró consolidarse silenciosamente como una de las fuerzas armadas más sólidas y estratégicas del mundo.

Su crecimiento sostenido, su capacidad industrial propia y una ambiciosa apuesta tecnológica lo posicionaron como el ejército revelación del año.

Revelación: el ejército militar que lideró la región latinoamericana y le hizo frente a Estados Unidos y China

Brasil se consolidó como el ejército más poderoso de América Latina, superando ampliamente al resto de los países de la región en capacidad operativa, recursos humanos y proyección estratégica. En las evaluaciones globales más recientes, el país sudamericano aparece entre las principales potencias militares del mundo, con una ventaja clara frente a sus vecinos.

Uno de los factores centrales de este liderazgo es la magnitud de sus fuerzas armadas. Brasil cuenta con más de 300.000 efectivos activos, distribuidos entre el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, lo que le permite sostener operaciones simultáneas y cubrir un territorio de dimensiones continentales.

Brasil se consolidó como la principal potencia militar de América Latina en el 2025 y su ejército avanza. (foto: archivo).

¿Cómo Brasil ganó poder militar en los últimos años?

A diferencia de otros países de la región, Brasil desarrolló una industria de defensa nacional capaz de producir parte clave de su equipamiento militar. Esto incluye vehículos blindados, sistemas de artillería, radares, drones, aeronaves y tecnología naval, reduciendo la dependencia externa y fortaleciendo su autonomía estratégica.

El presupuesto de defensa, el más alto de América Latina, permitió sostener planes de modernización a largo plazo y garantizar entrenamiento constante de sus tropas. Esta combinación de inversión, logística y producción local es uno de los pilares que explica por qué Brasil pisa cada vez más fuerte en el escenario internacional.

¿Por qué se habla de ejército revelación?

Uno de los desarrollos más ambiciosos de la historia militar latinoamericana es el avance del submarino de propulsión nuclear brasileño, una capacidad reservada a muy pocos países en el mundo. Este proyecto forma parte de un programa estratégico de la Marina que busca fortalecer la presencia del país en el Atlántico Sur.

La combinación de más de 300.000 efectivos, una estructura militar integrada, una industria de defensa propia y el desarrollo de un submarino nuclear posiciona a Brasil como un actor militar que ya no puede ser ignorado a nivel global.