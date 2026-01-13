El Gobierno de Estados Unidos aprobó la venta de 3 aviones, 4 sistemas láser y radares de última generación para la defensa regional, en una operación valuada en u$s 1.800 millones.

La transacción fue autorizada por el Departamento de Estado y notificada al Congreso como una Venta Militar al Extranjero destinada a Dinamarca, aliado estratégico de la OTAN en Europa.

El paquete busca reforzar capacidades de vigilancia, disuasión e interoperabilidad militar, sin alterar el equilibrio regional. La operación incluye aeronaves de patrulla marítima P-8A y múltiples sistemas electrónicos, de radar y protección activa, con soporte técnico y logístico de largo plazo.

¿Qué incluye la venta de 3 aviones y sistemas láser?

La operación contempla hasta tres aeronaves P-8A de patrulla y reconocimiento, junto con cuatro ensamblajes de transmisores láser Guardian y sistemas asociados de guerra electrónica, radar y comunicaciones seguras, diseñados para operaciones conjuntas con fuerzas de la OTAN.

Componentes clave del paquete aprobado

Aviones P-8A de patrulla marítima y reconocimiento

Sistemas láser Guardian para autoprotección

Radares AN/APY-10 y sensores electro-ópticos e infrarrojos

Sistemas de identificación amigo-enemigo, GPS/inercial y comunicaciones cifradas

La operación incluye aeronaves de patrulla marítima P-8A y múltiples sistemas electrónicos, de radar y protección activa Wikipedia

¿Cuál es el costo y qué impacto tiene en la defensa regional?

El costo estimado es de u$s 1.800 millones, calculado sobre el máximo de equipos y servicios solicitados, aunque el monto final podría ser menor según el acuerdo definitivo. El principal contratista será Boeing y no se prevén impactos negativos sobre la capacidad defensiva de Estados Unidos .

Según la evaluación oficial, la venta mejora la defensa territorial y marítima de Dinamarca, fortalece su rol dentro de la OTAN y no modifica el balance militar regional, al tratarse de capacidades defensivas y de interoperabilidad ya alineadas con estándares aliados.