El Gobierno de Estados Unidos ratificó su postura favorecedora a Taiwán en el conflicto contra China, luego de aprobar la venta de armas militares por 11 mil millones de dólares. Esta alianza eleva las tensiones geopolíticas y podría reconfigurar el delicado equilibrio en el estrecho de Taiwán entre Pekín y Taipéi.
El Departamento de Estado notificó al Congreso sobre la intención de transferir a Taiwán una amplia gama de armamento avanzado, incluidos sistemas de cohetes de alta movilidad (HIMARS), obuses autopropulsados, misiles antitanque, drones y equipos electrónicos de defensa.
El acuerdo se pactó en una etapa frágil y de mucha tensión entre Estados Unidos y China, generando respuestas diplomáticas y militares en cadena. Desde Beijing calificaron la venta como una “violación grave” del principio de una sola China y un posible detonante de un conflicto de escala global.
Tercera Guerra Mundial: venta urgente de armas a Taiwán
El paquete de armamento de más de 11 mil millones de dólares representa uno de los esfuerzos más significativos de Washington para fortalecer las capacidades defensivas de Taiwán frente a lo que considera una amenaza continua por parte de China.
Esta transacción incluye sistemas de artillería avanzada, misiles y vehículos no tripulados diseñados para contrarrestar maniobras agresivas y prolongar la capacidad de defensa de la isla en caso de un conflicto. La Secretaría de Estado estadounidense argumenta que estas ventas buscan “modernizar y hacer creíble la defensa taiwanesa” en un entorno de riesgos crecientes.
Qué incluye la lista de armas
- Sistemas de lanzacohetes HIMARS, de alta movilidad y largo alcance.
- Misiles tácticos ATACMS, compatibles con HIMARS para ataques de precisión.
- Obuses autopropulsados, con vehículos y equipos de apoyo.
- Drones militares, incluidos modelos de ataque y reconocimiento.
- Software militar avanzado, para comando, control y coordinación de defensa.
- Misiles antitanque, como Javelin y TOW.
- Repuestos y soporte logístico, para helicópteros y otros sistemas.
- Kits de modernización para misiles antibuque, como los Harpoon.
¿Cuál es el plan de China y cómo prepara la ofensiva?
Altos funcionarios del gobierno chino y el Ministerio de Defensa han calificado la transacción como una “grave violación” del acuerdo político internacional que reconoce formalmente a Beijing y no a Taipéi como representante legítimo de China.
El Ejército Popular de Liberación (EPL) llevó a cabo ejercicios militares a gran escala alrededor de Taiwán, denominados “Misión de Justicia 2025”, que incluyeron simulaciones de bloqueo naval y despliegue de fuerzas en áreas clave del estrecho.