El Gobierno de Estados Unidos ratificó su postura favorecedora a Taiwán en el conflicto contra China, luego de aprobar la venta de armas militares por 11 mil millones de dólares. Esta alianza eleva las tensiones geopolíticas y podría reconfigurar el delicado equilibrio en el estrecho de Taiwán entre Pekín y Taipéi.

El Departamento de Estado notificó al Congreso sobre la intención de transferir a Taiwán una amplia gama de armamento avanzado, incluidos sistemas de cohetes de alta movilidad (HIMARS), obuses autopropulsados, misiles antitanque, drones y equipos electrónicos de defensa.

El acuerdo se pactó en una etapa frágil y de mucha tensión entre Estados Unidos y China, generando respuestas diplomáticas y militares en cadena. Desde Beijing calificaron la venta como una “violación grave” del principio de una sola China y un posible detonante de un conflicto de escala global.

Tercera Guerra Mundial: venta urgente de armas a Taiwán

El paquete de armamento de más de 11 mil millones de dólares representa uno de los esfuerzos más significativos de Washington para fortalecer las capacidades defensivas de Taiwán frente a lo que considera una amenaza continua por parte de China.

Esta transacción incluye sistemas de artillería avanzada, misiles y vehículos no tripulados diseñados para contrarrestar maniobras agresivas y prolongar la capacidad de defensa de la isla en caso de un conflicto. La Secretaría de Estado estadounidense argumenta que estas ventas buscan “modernizar y hacer creíble la defensa taiwanesa” en un entorno de riesgos crecientes.

Estados Unidos firmó un pacto millonario con Taiwán por la venta de armas. Fuente: Archivo.

Qué incluye la lista de armas

Sistemas de lanzacohetes HIMARS , de alta movilidad y largo alcance.

Misiles tácticos ATACMS, compatibles con HIMARS para ataques de precisión.

Obuses autopropulsados, con vehículos y equipos de apoyo.

Drones militares, incluidos modelos de ataque y reconocimiento.

Software militar avanzado, para comando, control y coordinación de defensa.

Misiles antitanque, como Javelin y TOW.

Repuestos y soporte logístico, para helicópteros y otros sistemas.

Kits de modernización para misiles antibuque, como los Harpoon.

¿Cuál es el plan de China y cómo prepara la ofensiva?

Altos funcionarios del gobierno chino y el Ministerio de Defensa han calificado la transacción como una “grave violación” del acuerdo político internacional que reconoce formalmente a Beijing y no a Taipéi como representante legítimo de China.

El Ejército Popular de Liberación (EPL) llevó a cabo ejercicios militares a gran escala alrededor de Taiwán, denominados “Misión de Justicia 2025”, que incluyeron simulaciones de bloqueo naval y despliegue de fuerzas en áreas clave del estrecho.