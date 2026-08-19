Los ciudadanos de Estados Unidos que tengan previsto viajar a México deben prestar especial atención a la vigencia de su pasaporte antes de comprar un pasaje o presentarse en el aeropuerto.

Contar con un documento válido es fundamental para evitar inconvenientes durante el viaje y en los controles migratorios.

Las autoridades mexicanas establecen requisitos específicos para los viajeros internacionales y, en determinados casos, es necesario presentar un pasaporte válido y vigente.

¿Qué pasa si intentas ingresar a México con el pasaporte vencido?

Una de las principales dudas antes de viajar es si un pasaporte estadounidense próximo a vencer puede utilizarse para ingresar a México.

El primer dato que debe comprobar el viajero es la fecha exacta de vencimiento que figura en el documento. Un pasaporte que ya expiró no puede utilizarse como un documento de viaje vigente.

A su vez, dependiendo del destino y las características del viaje, pueden existir requisitos adicionales relacionados con la vigencia mínima del documento.

Por eso, antes de viajar es recomendable consultar las condiciones actualizadas establecidas por las autoridades mexicanas y comprobar que el pasaporte se encuentre en buen estado y vigente.

México bloquea el ingreso al país a las personas que no tengan un pasaporte válido

Imagen ilustrativa IA Gemini

La vigencia depende principalmente de la edad que tenía la persona cuando recibió el documento.

Los pasaportes estadounidenses emitidos a personas de 16 años o más tienen, en general, una vigencia de 10 años .

En el caso de los menores de 16 años, los pasaportes tienen una vigencia de 5 años .

Lo determinante es que el documento continúe vigente y cumpla con los requisitos de ingreso aplicables.

El pasaporte que deben presentar los ciudadanos estadounidenses

Para viajar internacionalmente, los ciudadanos de Estados Unidos deben contar con un documento de viaje válido que cumpla con los requisitos del país de destino.

En el caso de México, los viajeros estadounidenses deben comprobar previamente las condiciones de ingreso correspondientes a su viaje.

Presentarse en el aeropuerto con un pasaporte vencido puede generar problemas durante el embarque o en el control migratorio, por lo que no es recomendable esperar hasta el último momento para revisar la documentación.

¿Cómo renovar el pasaporte estadounidense?

Los ciudadanos estadounidenses adultos que cumplen determinados requisitos pueden renovar su pasaporte por correo utilizando el Formulario DS-82.

Para realizar el trámite deben presentar:

Formulario DS-82 correctamente completado.

El pasaporte estadounidense que desean renovar.

Una fotografía que cumpla con los requisitos oficiales.

El pago de la tarifa correspondiente.

La documentación adicional que pueda solicitar el Departamento de Estado.

La solicitud debe enviarse por correo siguiendo las instrucciones oficiales incluidas en el formulario.

¿Los menores de 16 años pueden renovar su pasaporte?

Los pasaportes estadounidenses de menores de 16 años no se renuevan mediante el mismo procedimiento que los de adultos.

Cuando el pasaporte de un menor vence, se debe realizar una nueva solicitud y cumplir con los requisitos establecidos para la emisión de un pasaporte infantil.

Por eso, las familias que tengan previsto viajar a México deberían revisar con anticipación la documentación de todos los integrantes del grupo y no solamente la de los adultos.