El Departamento de Estado mantiene publicados en su sitio web oficial los pasos protocolares que deben seguir las autoridades cuando un pasaporte estadounidense se denuncia como robado o perdido.

En estos casos, por seguridad, las autoridades lo cancelan independientemente de su fecha de validez, volviéndolo completamente inutilizable en los aeropuertos para realizar viajes internacionales.

Todos los pasaportes que se cancelaron y se cancelarán por seguridad

De acuerdo con lo indicado por las autoridades, la denuncia inmediata de un pasaporte perdido o robado es esencial para proteger al portador de ser víctima de robo de identidad.

“Después de reportar tu pasaporte válido como perdido o robado, no puedes usarlo para viajes internacionales aunque lo encuentres más adelante”, se explica.

Los pasaportes cancelados no pueden volver a utilizarse para vuelos internacionales. Fuente: archivo.

En ese sentido, existen tres formas de denunciar el robo o pérdida de un pasaporte estadounidense

En línea

Se informa en este formulario

El pasaporte se cancela en el plazo de un día hábil

Por correo

Se rellena este formulario

Se imprime, firma y envía por correo

También se debe enviar una copia del frente y el revés de una identificación con foto

Puede que la cancelación tarde varias semanas

Al solicitar un nuevo pasaporte

Tarda varias semanas

Hay que completar el formulario DS-11 con información sobre cómo y dónde se perdió o robó el pasaporte

Se debe brindar una copia del informe policial (en caso de que exista)

Información importante que todos deben conocer sobre estos pasaportes

La indicación de las autoridades es realizar este trámite siempre y cuando el pasaporte robado o extraviado se mantenga vigente. En caso de que esté caducado, simplemente se tramita un nuevo pasaporte siguiendo los pasos a continuación

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia física de ciudadanía estadounidense (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

Toda la documentación debe ser entregada en un centro autorizado.