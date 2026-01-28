El Departamento de Estado explica en su sitio web a todos los ciudadanos y extranjeros naturalizados las condiciones que deben cumplir los pasaportes para que resulten elegibles para el trámite de renovación.

Si bien en la mayoría de los casos los ejemplares próximos a vencer o recientemente caducados pueden actualizarse por correo, existen situaciones donde, ya sea por el momento en el que estos documentos se gestionaron o por las condiciones en las que se encuentran, deben tramitarse nuevamente como si nunca se hubieran solicitado en primer lugar.

Estados Unidos pone fin al pasaporte: quiénes tienen prohibido renovarlo

Las autoridades indican que, para que un pasaporte sea elegible para renovación, es esencial demostrar que esta identificación

No se encuentra severamente dañada

No fue emitida hace más de 15 años

No fue tramitada antes de los 16 años

Tiene un nombre impreso que coincide con el nombre legal del solicitante

El pasaporte estadounidense sólo puede renovarse cuando se cumplen los requisitos de aceptación. Fuente: Shutterstock.

En caso de que un pasaporte cumpla con cualquiera de las condiciones antes enumeradas, no podrá ser renovado, sino que debe gestionarse desde cero utilizando el Formulario DS-11.

Es esencial destacar que los pasaportes perdidos o robados tampoco se consideran elegibles para la renovación.

¿Cuáles son los pasos a seguir en estos casos?

Para efectuar el trámite desde cero, las instancias que deben cumplirse son las siguientes

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia física de ciudadanía estadounidense (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

Toda la documentación debe entregarse a un centro autorizado de aceptación de pasaportes.

Cuando la solicitud se esté procesando, un correo electrónico se lo hará saber a cada solicitante. El estado de la gestión puede consultarse en este link