En Estados Unidos, la ley federal establece que todos los hombres que cumplen 18 años se registren en el Sistema de Servicio Selectivo (SSS), una lista oficial que el país utilizará en caso de emergencia nacional.
Según se explica, el registro se utilizaría, de ser necesario, para “proporcionar personal al Departamento de Guerra y servicios alternativos para objetores de conciencia, si lo autorizan el Presidente y el Congreso”.
Cumplir con este deber es obligatorio no sólo para ser elegible para empleos, ayudas gubernamentales y otras financiaciones federales, sino también para evitar graves sanciones económicas y penales.
Para quiénes es obligatorio anotarse en esta lista oficial
Los nacidos en 2008, este año deben realizar el trámite de registro durante este año, dado que alcanzan sus 18. Es importante considerar que la gestión puede completarse hasta los 25 años. Entre quienes deben anotarse se incluyen
- Ciudadanos estadounidenses nacidos en EE.UU., con doble nacionalidad o naturalizados
- Ciudadanos estadounidenses que vivan fuera de Estados Unidos
- Inmigrantes
- Refugiados y solicitantes de asilo
- Personas con discapacidad
Dónde se realiza el registro
Este trámite debe gestionarse en el sitio web oficial del Sistema del Servicio Selectivo proporcionando los siguientes datos
- Nombre completo
- Dirección de domicilio
- Fecha de nacimiento
- Número de Seguridad Social
Castigos que se aplican por no cumplir con esta regulación oficial
“Pueden imponerse severas sanciones a quienes no se registran, como multas de hasta 250,000 dólares y hasta 5 años de prisión”, indican las autoridades.
Además, no registrarse puede afectar la elegibilidad para calificar para empleos federales, recibir la ciudadanía -en caso de ser extranjero- o ser elegible al momento de obtener ayudas financieras estatales para estudiantes.
Información esencial que todos deben conocer sobre esta lista
Es esencial considerar que el estar registrado no es garantía absoluta de que la persona será reclutada para las fuerzas, sino que, en caso de que sea necesario un llamado obligatorio, se seguirán los pasos a continuación
- Los hombres se llamarían en una secuencia determinada por el número aleatorio de lotería y año de nacimiento
- Luego deberían realizar exámenes que constaten su aptitud mental, física y moral
- Finalmente se determinaría si serían aplazados, exentos o incorporados a las Fuerzas