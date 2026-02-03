En Estados Unidos, la ley federal establece que todos los hombres que cumplen 18 años se registren en el Sistema de Servicio Selectivo (SSS), una lista oficial que el país utilizará en caso de emergencia nacional.

Según se explica, el registro se utilizaría, de ser necesario, para “proporcionar personal al Departamento de Guerra y servicios alternativos para objetores de conciencia, si lo autorizan el Presidente y el Congreso”.

Cumplir con este deber es obligatorio no sólo para ser elegible para empleos, ayudas gubernamentales y otras financiaciones federales, sino también para evitar graves sanciones económicas y penales.

Para quiénes es obligatorio anotarse en esta lista oficial

Los nacidos en 2008, este año deben realizar el trámite de registro durante este año, dado que alcanzan sus 18. Es importante considerar que la gestión puede completarse hasta los 25 años. Entre quienes deben anotarse se incluyen

Ciudadanos estadounidenses nacidos en EE.UU., con doble nacionalidad o naturalizados

Ciudadanos estadounidenses que vivan fuera de Estados Unidos

Inmigrantes

Refugiados y solicitantes de asilo

Personas con discapacidad

El registro del Servicio Selectivo se utilizaría en caso de emergencia nacional para proporcionar personal al Departamento de Guerra. (Imagen ilustrativa generada con ChatGPT)

Dónde se realiza el registro

Este trámite debe gestionarse en el sitio web oficial del Sistema del Servicio Selectivo proporcionando los siguientes datos

Nombre completo

Dirección de domicilio

Fecha de nacimiento

Número de Seguridad Social

Castigos que se aplican por no cumplir con esta regulación oficial

“Pueden imponerse severas sanciones a quienes no se registran, como multas de hasta 250,000 dólares y hasta 5 años de prisión ”, indican las autoridades.

Además, no registrarse puede afectar la elegibilidad para calificar para empleos federales, recibir la ciudadanía -en caso de ser extranjero- o ser elegible al momento de obtener ayudas financieras estatales para estudiantes.

Información esencial que todos deben conocer sobre esta lista

Es esencial considerar que el estar registrado no es garantía absoluta de que la persona será reclutada para las fuerzas, sino que, en caso de que sea necesario un llamado obligatorio, se seguirán los pasos a continuación