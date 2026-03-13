Solicitar un pasaporte en Estados Unidos requiere cumplir con varios requisitos formales, y un error aparentemente menor puede retrasar o invalidar el trámite. Las autoridades advierten que firmar el formulario de solicitud antes del momento indicado puede provocar que la solicitud sea rechazada o suspendida. Uno de los errores más comunes ocurre al completar el formulario de solicitud de pasaporte. Las autoridades indican que el formulario no debe firmarse previamente, ya que la firma debe realizarse en presencia de un agente autorizado en una oficina de aceptación. Si el solicitante firmó el formulario antes de acudir a la oficina de aceptación, lo más recomendable es: