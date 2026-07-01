Japón aumentó el costo de sus visas hasta en un 400% a partir del 1° de julio, el primer ajuste desde 1978. La medida, confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón , encarece hasta cinco veces el trámite para los viajeros que necesitan este documento para ingresar al país.

El Gobierno justificó la suba por la depreciación sostenida del yen y el aumento de los costos administrativos. La decisión llega en medio de un boom turístico que puso bajo presión la infraestructura y los servicios públicos del país.

¿Cuánto cuestan ahora las visas para viajar a Japón?

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la visa de entrada única pasó de 3.000 a 15.000 yenes (unos u$s 93). La de entradas múltiples subió de 6.000 a 30.000 yenes (unos u$s 186), el mismo incremento del 400% en ambos casos.

El Gobierno también elevó el impuesto de salida para todos los viajeros, que pasó de 1.000 a 3.000 yenes. Los nuevos valores rigen para todas las solicitudes presentadas desde el 1° de julio en adelante.

Nuevos valores tras el ajuste

Visa de entrada única: de 3.000 a 15.000 yenes (u$s 93)

Visa de entradas múltiples: de 6.000 a 30.000 yenes (u$s 186)

Impuesto de salida: de 1.000 a 3.000 yenes

Las solicitudes presentadas antes del 1° de julio se procesan con las tarifas anteriores, sin efecto retroactivo. Los aranceles pueden abonarse en la moneda local de cada embajada o consulado, aunque el monto oficial de referencia queda fijado en yenes.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la visa de entrada única pasó de 3.000 a 15.000 yenes (unos u$s 93). Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo afecta este aumento a los viajeros y por qué se aplica ahora?

El canciller Toshimitsu Motegi confirmó el aumento en una conferencia de prensa y aseguró que el Gobierno no espera un impacto significativo en la llegada de turistas. Japón recibió 42,6 millones de visitantes extranjeros en 2025, un récord histórico para el país.

La suba de visas es parte de un paquete más amplio de reformas migratorias. En mayo, la Cámara Alta también aprobó elevar el techo de las tasas para residencia permanente y cambios de estatus migratorio, de 10.000 a hasta 300.000 yenes.