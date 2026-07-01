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La Casa de Moneda de Estados Unidos puso en circulación 250.000 monedas de 25 centavos con un diseño especial por el 250° aniversario del país y una empresa de certificación numismática ofrece u$s 2.500 a los primeros socios pagos que la envíen para su calificación.
La Numismatic Guaranty Company (NGC), una firma que certifica la autenticidad y el estado de monedas, lanzó la recompensa para celebrar el lanzamiento del Mint. El bono no es una compra de la pieza: la moneda se devuelve calificada a quien la envíe primero.
¿Cómo es la moneda especial y por qué es tan buscada?
La pieza forma parte de la serie de Cuartos de la Declaración de Independencia y suma una marca “July 4th” junto al retrato de Thomas Jefferson, en el anverso. No lleva marca de ceca, a diferencia de las versiones estándar acuñadas en Filadelfia o Denver.
El reverso muestra la Campana de la Libertad y las inscripciones UNITED STATES OF AMERICA, LIBERTY, QUARTER DOLLAR y THE DECLARATION OF INDEPENDENCE. Las 250.000 unidades se mezclaron al azar con otros cuartos de la misma serie antes de llegar a bancos de todo el país.
Para identificarla, hay que fijarse en:
- La leyenda “July 4th” a la izquierda del retrato de Jefferson
- La ausencia total de marca de ceca (sin P ni D)
- El diseño de la Campana de la Libertad en el reverso
¿Cómo participar por la recompensa de NGC?
Para calificar al bono de u$s 2.500 hay que tener una membresía paga de socio coleccionista de NGC, que actualmente arranca en u$s 39 al año. Los distribuidores (dealers) de NGC quedan afuera de la competencia.
Solo el primer socio que envíe la moneda para calificación se queda con el premio. El resto de los interesados puede igual solicitar la etiqueta especial de certificación América250, aunque sin el bono en efectivo.