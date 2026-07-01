La Casa de Moneda de Estados Unidos puso en circulación 250.000 monedas de 25 centavos con un diseño especial por el 250° aniversario del país y una empresa de certificación numismática ofrece u$s 2.500 a los primeros socios pagos que la envíen para su calificación.

La Numismatic Guaranty Company (NGC), una firma que certifica la autenticidad y el estado de monedas, lanzó la recompensa para celebrar el lanzamiento del Mint. El bono no es una compra de la pieza: la moneda se devuelve calificada a quien la envíe primero .

¿Cómo es la moneda especial y por qué es tan buscada?

La pieza forma parte de la serie de Cuartos de la Declaración de Independencia y suma una marca “July 4th” junto al retrato de Thomas Jefferson, en el anverso. No lleva marca de ceca, a diferencia de las versiones estándar acuñadas en Filadelfia o Denver.

El reverso muestra la Campana de la Libertad y las inscripciones UNITED STATES OF AMERICA, LIBERTY, QUARTER DOLLAR y THE DECLARATION OF INDEPENDENCE. Las 250.000 unidades se mezclaron al azar con otros cuartos de la misma serie antes de llegar a bancos de todo el país.

Para identificarla, hay que fijarse en:

La leyenda “July 4th” a la izquierda del retrato de Jefferson

La ausencia total de marca de ceca (sin P ni D)

El diseño de la Campana de la Libertad en el reverso

La pieza forma parte de la serie de Cuartos de la Declaración de Independencia y suma una marca “July 4th” junto al retrato de Thomas Jefferson.

¿Cómo participar por la recompensa de NGC?

Para calificar al bono de u$s 2.500 hay que tener una membresía paga de socio coleccionista de NGC, que actualmente arranca en u$s 39 al año. Los distribuidores (dealers) de NGC quedan afuera de la competencia.