La Administración del Seguro Social (SSA) suspende las jubilaciones de un grupo de personas que no cumplen con los requisitos necesarios para recibir sus pagos. De esta forma, los depósitos serán interrumpidos y se dará de baja la prestación.

El sistema jubilatorio estadounidense mantiene un protocolo estricto que todos deben cumplir, de lo contrario, las autoridades explican que no pueden mantener la vigencia de estos beneficiarios.

Es oficial: suspenden las jubilaciones de estas personas en Estados Unidos

La Administración del Seguro Social exige cuarenta créditos laborales para otorgar una jubilación. Cada crédito se obtiene al trabajar y pagar los impuestos correspondientes, y solo se pueden acumular cuatro por año. Si el solicitante no llega al total, el organismo rechaza la solicitud sin posibilidad de excepción.

Quienes trabajaron de manera intermitente, informal o dejaron largos períodos sin aportes son los más afectados. El sistema verifica de manera automática los registros y determina que, sin el mínimo requerido, no existe derecho al beneficio.

Las autoridades de SSA suspenden las jubilaciones de quienes no alcanzan el mínimo de créditos. Fuente: Archivo.

La norma se aplica incluso si la persona ya tiene la edad para jubilarse. Si no cumplió con los cuarenta créditos, la jubilación no puede activarse y el trámite queda cancelado.

¿Cómo puedo recibir mi jubilación si no alcancé los créditos?

La autoridades de SSA recomienda revisar los historiales laborales para confirmar cuántos créditos se acumularon. Quienes estén cerca del mínimo pueden seguir trabajando para completar los faltantes.

En los casos en que no exista posibilidad de generar nuevos créditos, la alternativa queda limitada a otros programas de asistencia que funcionan bajo criterios diferentes. Estos beneficios se otorgan según ingresos y situación económica, pero no reemplazan la jubilación del Seguro Social.