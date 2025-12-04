Se aproxima una fuerte tormenta eléctrica este jueves: cuáles son las zonas en alerta por lluvias intensas. (Fuente: Archivo)

El sur y sureste de los Estados Unidos enfrenta condiciones de tiempo adversas en la jornada de hoy, con pronósticos de lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país.

En concreto, el National Weather Service (NWS) advierte sobre la presencia de “lluvias dispersas y tormentas ocasionales”. La región de Texas —incluyendo ciudades como San Antonio y Austin— aparece como una de las más expuestas, con probabilidad elevada de precipitaciones, vientos intensos y lluvias persistentes durante las próximas horas.

La llegada de un frente húmedo arrastra aire cálido hacia la región y genera un ambiente propicio para la formación de tormentas severas. En consecuencia, varias áreas ya cuentan con alertas meteorológicas activas, y se insta a la población a mantener prudencia hasta que se retiren.

Cuáles son las zonas en alerta por lluvias y tormentas eléctricas

El área metropolitana de San Antonio, así como zonas agrícolas y urbanas en el sur-centro, enfrentan una probabilidad entre 40% y 60% de lluvias fuertes durante la tarde. Los pronósticos locales adelantan ráfagas de viento que podrían superar los 30 mph, lo que incrementa el riesgo de daños estructurales y vuelco de objetos sueltos.

En Texas y estados costeros del Golfo, las condiciones instables se traducen en posibilidad de tormentas eléctricas, lluvias fuertes y hasta inundaciones localizadas. El sistema que atraviesa estas regiones combina aire frío con humedad originada en el Golfo, lo que puede provocar precipitaciones intensas y ráfagas de viento peligrosas.

Frío, nieve y lluvias intensas en el norte del país

Mientras el sur se prepara para lluvias y tormentas, el norte y noreste del país enfrentan un panorama opuesto: frío intenso, nieve y precipitaciones. Según pronósticos recientes, un sistema invernal avanzado generará nieve en el Medio Oeste, los Apalaches y el noreste hacia la noche, afectando transporte y rutas en múltiples estados.

En estas regiones se esperan acumulaciones de nieve e interrupciones en la circulación vial, mientras que en el sur se mantendrá la vigilancia por tormentas y posibles eventos extremos.