El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos advierte en su sitio web oficial cuáles son las consecuencias de recibir un Aviso Final de Intención de Embargo y sus Derechos a una Audiencia notificando la intención de embargar una cuenta bancaria y no responder con prontitud.

Un embargo de la agencia es comprendido como la incautación legal de los bienes para saldar una deuda tributaria.

En ese sentido, el organismo gubernamental enfatiza en la importancia de responder con prontitud a estas notificaciones, pues si la medida se aplica, los fondos se congelarán y no se podrán realizar transferencias, retiros de dinero ni utilizar tarjetas de débito asociadas.

Cuando no se contesta con prontitud el aviso de intención de embargo para establecer planes alternativos que permitan saldar la deuda, IRS puede efectivizar la penalización.

Esta medida se considera oficial desde la fecha y hora en la que se entrega el aviso de embargo. Cuando esto sucede, los fondos de la cuenta bancaria se congelan durante 21 días y no podrán realizarse transferencias, retiros, ni utilizar el dinero de ninguna forma.

La agencia recaudadora puede embargar los fondos de una cuenta bancaria para saldar una deuda tributaria. Fuente: archivo.

Este período está fijado por el Código de Impuestos Internos (IRC) para que el contribuyente pueda cumplir con su obligación de otra manera. Si finaliza este tiempo y no se buscaron acuerdos, los fondos de la cuenta se sustraen y se envían a IRS para cubrir el pago.

Cuándo podría IRS cancelar la medida final

Un embargo de IRS, ya sea de cuentas bancarias o cualquier otra índole, podría quedar sin efecto en alguna de las siguientes situaciones

Se liquidó la deuda El período para cobrar el impuesto venció antes de la emisión del embargo La liberación del embargo le permitiría pagar los impuestos Se establece un plan de pagos a plazos y se acuerda liberar el embargo La penalización podría impedir al contribuyente saldar los gastos básicos para el día a día El valor de la propiedad es mayor que la cantidad adeudada

En caso de que el embargo se libere por cualquier causa que no sea la primera, la persona aún deberá saldar su deuda con el IRS.