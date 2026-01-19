Un fenómeno astronómico histórico está marcado en los calendarios de científicos y aficionados de todo el mundo. El eclipse solar total, que ya ha sido confirmado por la NASA, será uno de los más extensos del siglo y no volverá a repetirse en décadas.

Cuando será y por qué es único

El eclipse está programado para el lunes 2 de agosto de 2027, y su fase de totalidad, cuando la Luna cubre completamente al Sol, se extenderá por más de seis minutos en puntos privilegiados del planeta, un lapso que no se repetirá con esta duración hasta, al menos, dentro de un siglo.

Esto se debe a una alineación precisa entre la Tierra, la Luna y el Sol, que permitirá que la Luna bloquee la luz solar durante un tiempo inusualmente largo.

Dónde se podrá observar

La ruta de totalidad, es decir, la franja donde el Sol queda totalmente oculto, cruzará varios países de tres continentes, empezando en el Atlántico, atravesando el sur de España, gran parte del norte de África y extendiéndose hacia el Medio Oriente y el océano Índico.

Entre los lugares donde se podrá ver en su totalidad se destacan:

Sur de España : provincias como Cádiz, Málaga, Ceuta y Melilla.

Marruecos, Argelia, Túnez y Libia .

Egipto , especialmente cerca de Luxor y Asuán

Arabia Saudita, Yemen y partes del Cuerno de África.

En zonas fuera de la franja parcial, como buena parte de Europa, África occidental y Asia occidental, solo se observará un eclipse parcial, donde la Luna cubrirá una porción del Sol.