Estados Unidos confirmó que determinadas personas quedarán sujetas a un veto de reingreso de hasta 10 años, con registros migratorios permanentes que dificultan cualquier intento futuro de volver al país.

Las autoridades aclararon que estos antecedentes no se eliminan automáticamente y quedan asentados en los sistemas oficiales, lo que impacta de forma directa en visas, permisos y futuras solicitudes migratorias.

Es oficial: ninguna de estas personas podrá regresar a Estados Unidos durante 10 años

El Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de los Estados Unidos confirmaron que el veto de reingreso por 10 años se activa en dos escenarios frecuentes. Estos son:

Deportación tras una audiencia ante un juez de inmigración, donde se emite una orden formal de remoción

Salida del país después de acumular presencia ilegal prolongada, generalmente más de un año sin estatus válido

En ambos casos, la ley establece una prohibición de reingreso de 10 años contados desde la fecha de salida o deportación.

Las personas deportadas tras audiencia o con presencia ilegal prolongada quedan registradas y no pueden regresar por 10 años. Fuente: Archivo.

Qué pasa con los que intentan volver antes de tiempo

Intentar ingresar a Estados Unidos antes de cumplir los 10 años puede resultar en:

Rechazo inmediato en frontera

Nuevas prohibiciones más largas

Dificultades permanentes para obtener visas

Un historial agravado en los sistemas migratorios

¿Existen excepciones o perdones?

La ley prevé waivers o perdones migratorios en situaciones muy específicas, generalmente vinculadas a familiares inmediatos ciudadanos o residentes permanentes y a la demostración de dificultad extrema. Sin embargo, no son automáticos y requieren trámites complejos.

Sin aprobación previa, el veto se mantiene.