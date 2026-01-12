Millones de clientes en Estados Unidos se encontrarán con una escena poco habitual en pleno inicio de año: todas las sucursales bancarias estarán cerradas el lunes 19 de enero de 2026.

La medida no responde a una crisis financiera ni a una falla operativa, sino a la conmemoración nacional del Martin Luther King Day, uno de los feriados federales más importantes del calendario estadounidense.

La jornada implicará el cierre total de bancos en Estados Unidos durante 24 horas, afectando la atención presencial en prácticamente todo el sistema financiero.

Cierre masivo de bancos en Estados Unidos

El cierre será generalizado e incluirá tanto a bancos comerciales como a entidades de inversión y servicios financieros. Entre los más relevantes se encuentran:

Confirmaron un cierre total de todos los bancos en el país y ya no se podrán realizar estas operaciones por hasta 24hs

Bank of America

Chase

Wells Fargo

Citibank

Goldman Sachs

Morgan Stanley

PNC Bank

Capital One

Santander Bank

U.S. Bank, entre otros.

Esto significa que no habrá operaciones en ventanilla, apertura de cuentas presenciales, validación de documentos ni atención con ejecutivos durante toda la jornada del lunes.

Qué operaciones sí estarán disponibles pese al cierre

Aunque las sucursales físicas permanezcan cerradas, los clientes podrán seguir operando a través de:

Banca online

Aplicaciones móviles bancarias

Cajeros automáticos (ATM)

Pagos electrónicos y transferencias programadas

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el procesamiento efectivo de algunas transacciones puede demorarse hasta el siguiente día hábil, especialmente en pagos interbancarios, acreditaciones salariales o transferencias internacionales.

Por qué conviene anticiparse al cierre bancario

El cierre masivo de bancos el 19 de enero puede generar inconvenientes si justo ese día se necesitan:

Retirar sumas importantes en efectivo.

Presentar documentación urgente.

Hacer trámites que requieren validación presencial.

Por eso, los especialistas recomiendan adelantar operaciones clave y revisar pagos automáticos o vencimientos para evitar retrasos involuntarios.