Una reconocida tienda de ropa anunció el cierre masivo de más de 130 sucursales en Estados Unidos a partir de enero. Se trata de un recorte significativo para ajustar su operación a los cambios en el comportamiento del consumidor.

El impacto de estas medidas también se extiende al empleo, ya que se reducirán múltiples puestos de trabajo como parte de una estrategia orientada a hacer más eficiente su modelo de negocio frente a la fuerte competencia del comercio en línea y al aumento de costos operativos.

La emblemática tienda de ropa que se despide en Estados Unidos

La emblemática cadena que confirmó la clausura de tiendas es Macy’s, una de las firmas más antiguas y conocidas del comercio minorista estadounidense.

La empresa comunicó que cerrará 14 locales ubicados en 12 estados durante este año, incluidos establecimientos en California, Georgia, Maryland, Michigan, Minnesota, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Texas y Washington.

Macy's tiene planea 150 tiendas para fines del año fiscal 2026. Fuente: archivo.

Se trata de un plan estratégico denominado Bold New Chapter, iniciado en febrero de 2024, bajo el cual la cadena proyecta cerrar aproximadamente 150 tiendas de bajo rendimiento antes de que concluya 2026.

¿Cómo impacta este cierre en la economía y todos los empleados?

Cuando una compañía anuncia el cierre de múltiples sucursales ya se anticipa el despido de miles de trabajadores. La baja de empleados puede ser un gran problema para la economía de Estados Unidos, ya que afecta directamente en el sustento monetario de las familias.

Estos cierres representan la desaparición de tiendas históricas en diversas comunidades del país. Sin embargo, Macy’s ha señalado que su objetivo es mantener una presencia robusta en los principales mercados donde aún opera.