El magnate Elon Musk, líder de empresas como Tesla y SpaceX, ha lanzado una advertencia que está haciendo eco en los mercados globales. Durante su reciente intervención en la conferencia Bosch Connected World, Musk aseguró que estamos al borde de una “sequía eléctrica” sin precedentes, impulsada por el avance voraz de la inteligencia artificial (IA) y la transición masiva hacia los vehículos eléctricos (EVs). Según Musk, la velocidad a la que avanza la tecnología de IA no tiene comparación histórica, multiplicando su capacidad cada seis meses. Este crecimiento exponencial tiene un costo invisible: un consumo de electricidad que las redes actuales no están preparadas para soportar. El empresario destacó que, tras superar la escasez de chips, el próximo gran obstáculo será la falta de transformadores de voltaje y, eventualmente, la generación de energía pura. “La expansión de la IA y los autos eléctricos está creando una demanda de equipo eléctrico y generación de potencia tan tremenda que en 2025 podríamos no tener suficiente electricidad para alimentar todos los sistemas", sentenció el magnate. La crisis energética que predice Musk no solo afectará el precio de la luz en los hogares, sino que pone en jaque sectores estratégicos: Para evitar que el mundo sufra apagones masivos o un estancamiento tecnológico, Musk propone una revolución inmediata en la infraestructura global. Entre sus principales recomendaciones destacan: Grandes corporaciones como Google, Amazon y Microsoft ya están tomando nota y buscando sus propias soluciones energéticas para no quedar a oscuras frente a este desafío global.