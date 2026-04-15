China dio un paso histórico en su estrategia global al confirmar la instalación de su primera base militar fuera de su territorio, en una de las regiones más sensibles del planeta. El movimiento refuerza su presencia internacional y genera preocupación por el creciente nivel de competencia entre potencias. La base está ubicada en Yibuti, en el Cuerno de África, un punto estratégico que se encuentra cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, uno de los corredores marítimos más importantes del mundo. Por esta zona circula una gran parte del comercio global, incluyendo petróleo, gas y mercancías esenciales. La instalación en Yibuti marca un cambio en la política exterior china, tradicionalmente enfocada en su territorio. Con esta base, el país busca: El Cuerno de África es una de las regiones más militarizadas del mundo. En Yibuti también operan fuerzas de otros países, lo que convierte al territorio en un punto de gran tensión geopolítica. La convivencia de bases militares de distintas potencias refleja la importancia estratégica del lugar y la competencia por el control de rutas clave. Algunos analistas consideran que esta zona podría convertirse en focos de conflicto, debido a: