Ingresar legalmente a Estados Unidos sin una visa americana es posible para determinados viajeros que cumplen con las condiciones migratorias establecidas por las autoridades.

Para acceder a esta alternativa, es fundamental contar con la documentación correspondiente y respetar los requisitos de entrada.

El Formulario PPTC 153 es uno de los documentos que puede resultar clave para quienes buscan obtener un pasaporte válido y posteriormente viajar a Estados Unidos bajo las condiciones que permiten determinados ingresos sin visa.

¿Qué es el Formulario PPTC 153 y para qué sirve?

El Formulario PPTC 153 es la solicitud oficial utilizada para tramitar un pasaporte canadiense para adultos. Está destinado a ciudadanos canadienses de 16 años o más que solicitan el documento desde Canadá o Estados Unidos.

Por lo tanto, el formulario no es una visa estadounidense ni un permiso de ingreso a Estados Unidos. Su función es permitir que una persona elegible solicite el documento de viaje canadiense.

Según las autoridades de Canadá, la solicitud debe completarse en una computadora utilizando Adobe Reader 10 o superior.

Además, el solicitante debe leer las instrucciones incluidas en el formulario y elegir si quiere un pasaporte con una vigencia de cinco o diez años.

¿Quiénes pueden entrar a Estados Unidos sin visa americana?

Ya está confirmado | Estados Unidos impedirá el ingreso al país a todos los visitantes que lleven esto en sus celulares o computadoras (foto: archivo).

El Departamento de Estado de Estados Unidos establece que los ciudadanos de Canadá y Bermudas generalmente no necesitan una visa de no inmigrante para realizar viajes de turismo.

Esto significa que la posibilidad de viajar sin visa no surge directamente de completar el PPTC 153. El punto fundamental es que el solicitante debe ser un ciudadano canadiense que reúna las condiciones para obtener un pasaporte y, posteriormente, cumplir con los requisitos estadounidenses aplicables a su viaje.

La normativa contempla excepciones para determinados motivos de viaje y situaciones migratorias. Por eso, no todos los ciudadanos canadienses están automáticamente exentos de visa para cualquier actividad dentro de Estados Unidos.

PPTC 153: estos son los requisitos para solicitar el pasaporte

Para presentar una nueva solicitud de pasaporte adulto, el Gobierno de Canadá exige documentación específica.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Ser ciudadano canadiense .

Tener 16 años o más .

Presentar una prueba de ciudadanía canadiense .

Presentar un documento que permita acreditar la identidad .

Entregar dos fotografías idénticas para el pasaporte.

Contar con un garante .

Presentar dos referencias.

La prueba de ciudadanía puede ser, por ejemplo, un certificado de ciudadanía o un certificado de nacimiento emitido por la provincia o territorio correspondiente.

Si el solicitante todavía tiene un pasaporte canadiense u otro documento de viaje vigente, también puede ser necesario enviarlo junto con la solicitud.

Cómo completar el Formulario PPTC 153 correctamente

Las autoridades canadienses recomiendan completar el formulario directamente desde una computadora para evitar errores durante el proceso.

El Gobierno indica que no debe abrirse desde un teléfono o una tableta ni directamente desde el navegador, ya que podría no funcionar correctamente. La recomendación oficial es descargarlo y utilizar Adobe Reader 10 o superior.

Además, el formulario permite indicar la vigencia deseada del pasaporte, que puede ser de cinco o diez años. También es posible incorporar una dirección de correo electrónico para facilitar el seguimiento del trámite.

Quienes presenten información falsa o engañosa pueden enfrentar consecuencias, incluida la denegación del pasaporte o la revocación de un documento vigente.