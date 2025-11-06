Las billeteras virtuales en Estados Unidos enfrentan un cambio clave en sus reglas fiscales. Una nueva ley redefine qué transferencias deben ser informadas al Servicio de Impuestos Internos (IRS), afectando a quienes usan plataformas digitales para vender productos o servicios.

El ajuste forma parte de la nueva reforma fiscal aprobada en julio, que busca reducir la carga de reportes para pequeños negocios y trabajadores independientes. Sin embargo, el cambio no libera a nadie de declarar ingresos: toda ganancia obtenida por medios digitales sigue siendo gravable .

¿Cuál es el nuevo monto máximo para reportar transferencias en billeteras virtuales?

El formulario 1099-K, usado por el IRS para registrar pagos digitales, vuelve a su umbral anterior a 2022: U$S 20.000 y más de 200 transacciones por año. Solo las transferencias comerciales, es decir, por la venta de bienes o servicios, se reportarán bajo este límite.

Esto deja fuera a las transferencias personales entre amigos o familiares, que no deben informarse . Además, la ley anula los montos reducidos que estaban previstos para las temporadas fiscales de 2025 y 2026, que bajaban a U$S 2.500 y U$S 600 respectivamente.

¿Qué deben hacer los usuarios y negocios con billeteras virtuales?

Los usuarios que reciban dinero por actividades comerciales deben seguir declarando todos sus ingresos, aunque los reciban por otras vias y por ende no reciban un formulario 1099-K. Las plataformas como PayPal, Venmo o Cash App informarán solo cuando se superen los límites oficiales.

Las transferencias personales —por ejemplo, entre familiares o amigos— quedan fuera de este sistema. Aun así, se recomienda a los contribuyentes conservar comprobantes y registros digitales para llevar un archivo completo de las ganancias personales.