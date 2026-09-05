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Poner vinagre dentro de la pava eléctrica y la cafetera es una solución casera y simple de implementar para combatir uno de los problemas más frecuentes de este tipo de electrodomésticos: la acumulación de sarro.
Con el uso cotidiano, los minerales presentes en el agua pueden quedar adheridos en las superficies internas y formar depósitos blancos. El vinagre, por su acidez ayuda a aflojar y descomponer acumulaciones, facilitando su eliminación.
Por qué el vinagre ayuda a remover el sarro de la pava eléctrica y la cafetera
El sarro está formado principalmente por depósitos minerales que quedan después de utilizar agua repetidamente. Entre ellos el carbonato de calcio.
El vinagre contiene ácido acético, un compuesto que puede reaccionar con estos depósitos y ayudar a descomponerlos. Por eso, dejar actuar la solución permite retirar los residuos que quedaron adheridos a la superficie.
Cómo limpiar la pava eléctrica usando vinagre
Antes de llevar a cabo este paso es esencial revisar las instrucciones del fabricante, pero si no existen contraindicaciones pueden seguirse los pasos a continuación
- Desenchufar la pava y dejarla enfriar
- Colocar una mezcla de vinagre blanco y agua en el interior que cubra toda la zona donde se acumuló el sarro
- Calentar la solución según las indicaciones del fabricante
- Vaciar completamente la mezcla
- Enjuagar varias veces con agua limpia
- Hervir agua limpia y desecharla para eliminar cualquier resto de vinagre u olor
Cómo limpiar la cafetera usando vinagre
En este caso, los pasos a seguir son
- Retirar el café y el filtro
- Colocar una mezcla de vinagre blanco y agua en el depósito
- Iniciar un ciclo de preparación
- Desechar el líquido que queda en la jarra
- Realizar dos o tres ciclos adicionales utilizando solamente agua limpia
- Lavar la jarra y las partes desmontables con agua y jabón
El enjuague es especialmente importante porque el vinagre puede dejar olor y sabor si quedan restos dentro del circuito.