En Florida, las infracciones de tránsito no solo pueden terminar en multas, sino que también pueden sumar puntos al historial de conducción que establece el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLHSMV).

Cuando esos puntos se acumulan dentro de determinados periodos, el estado puede aplicar suspensiones temporales de la licencia de conducir. Se fijan distintos valores según la gravedad de cada falta, desde infracciones comunes hasta conductas que provocan accidentes.

¿Cómo funciona el sistema de puntos de Florida?

En Florida, cuando un conductor es declarado culpable de determinadas infracciones, el FLHSMV incorpora los puntos correspondientes a su historial de manejo. La cantidad depende de la gravedad de la falta:

Infracciones de tránsito en movimiento: generalmente 3 puntos.

Conducción imprudente (reckless driving): 4 puntos.

No detenerse ante un autobús escolar: 4 puntos.

Infracción en movimiento que provoca un accidente: 4 puntos.

Exceso de velocidad que provoca un accidente: 6 puntos.

Abandonar el lugar de un accidente con daños superiores a USD 50: 6 puntos.

¿Cuántos puntos acumula pasar un semáforo en rojo?

Pasar un semáforo en rojo puede sumar 4 puntos al historial de conducción cuando la infracción deriva en una condena que conlleva puntos.

Hay una distinción importante con las infracciones detectadas mediante cámaras de semáforo: una notificación inicial emitida por una cámara no necesariamente funciona igual que una citación de tránsito que termina en una condena. Por eso, la asignación de puntos depende del procedimiento y de cómo se resuelva la infracción.

Pasar un semáforo en rojo puede sumar 4 puntos al historial de conducción cuando la infracción deriva en una condena que conlleva puntos. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

¿Con cuántos puntos puedo se puede perder la licencia de conducir en Florida?

Florida establece tres niveles de suspensión según la cantidad de puntos acumulados:

12 puntos en 12 meses: suspensión de 30 días .

18 puntos en 18 meses: suspensión de 3 meses .

24 puntos en 36 meses: suspensión de 1 año.

Un conductor puede quedar temporalmente sin licencia desde que alcanza 12 puntos dentro de un período de 12 meses.

La duración de la suspensión aumenta si continúa acumulando infracciones dentro de los plazos establecidos por el estado.