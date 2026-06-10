Los servicio de streaming, como Netflix, Disney+, Prime Video o HBO Max, ofrecen una amplia selección de películas y series a los usuarios. Sin embargo, a muchas personas les cuesta decidir qué ver durante sus horas de ocio.

Si eres una de ellas y no saber qué mirar, conoce cuáles son los contenidos más vistos en Disney+ durante el lunes, 8 de junio de 2026 en Estados Unidos y elige tu favorito.

Las películas más vistas de Paramount+.

4_ Spider-Man: No Way Home Tras hacerse pública su identidad, Peter Parker ya no puede mantener separada su vida cotidiana de los grandes peligros de ser un superhéroe. Al acudir a Doctor Strange en busca de ayuda, las amenazas se intensifican, obligándolo a comprender qué significa realmente ser Spider-Man.

6_ Toy Story 4 Para Woody, su misión siempre ha estado clarísima: proteger a su niño, ya sea Andy o Bonnie. Pero su mundo se expande cuando Forky llega como nuevo compañero de cuarto y descubre lo inmenso que puede ser el universo para un juguete. Entonces, todos los juguetes se embarcan en una travesía que nunca podrán olvidar.

7_ Piratas del Caribe. La maldición de la Perla Negra El intrépido capitán Jack Sparrow surca las aguas del Caribe. Pero sus andanzas se interrumpen cuando su enemigo, el capitán Barbossa, le arrebata su barco, la Perla Negra y ataca Port Royal, donde secuestra a Elizabeth Swann, hija del gobernador. Will Turner, amigo de la infancia de Elizabeth, se alía con Jack para rescatarla y recuperar la Perla Negra. Sin embargo, el prometido de Elizabeth, el comodoro Norrington, los da caza a bordo del HMS Impávido. Además, Barbossa y su tripulación están bajo una maldición que los condena a una existencia eterna y que, cada noche, los convierte en esqueletos vivientes, guerreros espectrales.